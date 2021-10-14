В Латвии по подозрению в фиктивной вакцинации задержано 4 человека

Среди задержанных — сотрудница медицинского учреждения, человек, который хотел фиктивно привиться, и двое посредников. Во время обыска полиция изъяла 9 тысяч долларов и 6 тысяч евро наличными.

Трое задержанных, включая медработницу, ожидают меры пресечения в изоляторе. К еще одному лицу применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Полиция начала уголовное дело.

В Латвии в связи с фиктивной вакцинацией возбуждено уже несколько уголовных дел. Полиция призывает всех, кто знает о случаях фиктивной вакцинации, сообщить об этом.

Те, кто получил ковид-сертификат незаконным путем, могут добровольно явиться в полицию и сотрудничать со следствием. В таком случае полиция рассмотрит возможность освободить нарушителя от уголовной ответственности.

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