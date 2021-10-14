14.10.2021, 21:33
Эстонский шеф-повар Андрей Шмаков получил звезду Мишлен(2)
Фото: Кристьян Ярв
14 октября Michelin впервые раздал звезды ресторанам из России, пишет "Медуза". Одной звезды был удостоен ресторан Savva в московском отеле "Метрополь", шеф-поваром которого является уроженец Эстонии Андрей Шмаков.
Всего девять московских ресторанов получили звезды Michelin. Об этом было объявлено на презентации первого ресторанного гида Michelin по российской столице.
По одной звезде Michelin получили семь заведений:
- ”Селфи”, шеф-повар Анатолий Казаков;
- ”Белуга”, шеф-повар Евгений Викентьев;
- ”Grand Cru”, шеф-повар Давид Эммерле;
- ”White Rabbit”, шеф-повар Владимир Мухин;
- ”Biologie”, шеф-повар Екатерина Алехина;
- ”Сахалин”, шеф-повар Алексей Когай;
- ”Savva”, шеф-повар Андрей Шмаков.
Андрей Шмаков — известный в Эстонии шеф-повар, владелец и бренд-шеф ресторанов TAR TAR köök+baar и LOVE Mussels в Таллинне. С сентября 2013 года работал шеф-поваром, а затем бренд-шефом московского отеля ”Метрополь”, где в 2015 году открыл ресторан ”Savva”. Для Шмакова это первая звезда Мишлен.
Весной этого года Андрей Шмаков также был объявлен в Москве шеф-поваром года.