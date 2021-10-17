Читатель спрашивает: если мое рабочее место предполагает вакцинацию, а я не хочу прививаться, получу ли при увольнении компенсацию?

Отвечает Сандра Куус, юрист-консультант Инспекции труда.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 88 Закона о трудовом договоре (TLS) обоснованием расторжения может быть то, что, несмотря на предупреждение, работник игнорировал разумные распоряжения работодателя или нарушал трудовые обязанности.

Инспекция труда считает, что в ситуации, когда работодатель оценил риски, принял все прочие меры для снижения рисков и считает, что на данном рабочем месте может работать только вакцинированный работник, расторжение трудового договора в чрезвычайном порядке с человеком, который не дал себя вакцинировать, может быть обосновано п. 2 ч. 1 ст. 88 TLS.

И о пункте 2, и о пункте 3 работника нужно предупредить до заключения трудового договора.

Если трудовые отношения прекращаются по зависящей от работника причине, работодатель не должен выплачивать работнику компенсацию, как это предусмотрено, например, в случае сокращения.

Для работника важно, расторгается ли договор на основании пункта 2 или пункта 3. Если трудовые отношения прекращаются на основании п. 2 ч. 1 ст. 88 TLS, это дает работнику право ходатайствовать о компенсации страхования по безработице, а на основании п. 3 ч. 1 ст. 88 этого сделать нельзя.

Окончательную оценку того, согласуется ли расторжение трудового договора с законом, в т.ч. в части оснований, может дать орган, рассматривающий трудовые споры (комиссия по трудовым спорам или суд).

В любом случае работник имеет право оспорить расторжение трудового договора в чрезвычайном порядке, подав заявление в комиссию по трудовым спорам или иск в суд в течение 30 календарных дней с момента получения заявления работодателя об отказе от трудового договора.