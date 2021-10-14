ВИДЕО | Пожар в тайваньской многоэтажке: погибли не менее 46 человек
Как сообщила местная пожарная служба, рано утром в четверг в городе Гаосюн загорелось здание, одновременно являющееся жилым и коммерческим.
На тушение огня у пожарных ушло больше четырех часов.
Пожарные сообщили Би-би-си, что в больницу доставлены 79 человек, из них 14 в тяжелом состоянии.
Причина возгорания пока не ясна, на месте происшествия работают следователи.
Официальные лица ранее предупреждали, что люди могли оказаться в ловушке в жилой части здания, между седьмым и 11-м этажами.
Одна женщина, которой удалось эвакуироваться из своей квартиры, рассказала, что, открыв дверь, повсюду увидела черный дым.
Еще один житель сообщил, что его предупредили о начавшемся пожаре, и ему удалось быстро покинуть высотку. При этом он слышал крики.
Люди, живущие поблизости, рассказали местным СМИ, что перед возгоранием раздался громкий хлопок, похожий на взрыв.
"Возможно, дело в линиях электропередач снаружи, — рассказал один из жителей агентству Рейтер. — В последние несколько дней оттуда доносился какой-то грохот".
На нижних этажах здания хранилось множество разных ненужных предметов, которые сильно осложнили работу пожарных.
Позднее сотрудники пожарной службы призвали население не позволять мусору скапливаться в домах и вокруг них и не загораживать лестницы.
В нижней части здания когда-то размещались рестораны, караоке-бары и кинотеатр, но, как сообщается, ими уже никто не пользуется.
В доме 120 квартир. Предполагается, что часть их обитателей — пожилые люди и инвалиды.