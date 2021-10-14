ФОТО | Смотрите, какие удобства появились на озере Харку для любителей шашлыка!

По словам старейшины района Олега Сильянова округа озера Харку могла бы стать ещё более привлекательным местом для проведения свободного времени и досуга. ”Созданные места для гриля — это первый этап развития озеро Харку, которые позволяют использовать данное место не только в пляжный сезон”, — сказал Сильянов.

”На первом этапе строительства запланировано строительство мест для гриля вместе с домиками для гриля, спортивного зал под открытым небом и площадки для игры в пляжный футбол. Будет отремонтирована имеющаяся игровая площадка и построена дощатая дорожка возле озера с различными местами для отдыха. На втором этапе будут построены коммуникации и различные техносети, после чего будет проложено освещение, создана парковка и пешеходные дорожки”,- ознакомил старейшина с планами на будущее.

По словам старейшины управа активно работала над тем, чтобы уже будущей весной был закончен первый этап проекта и уже следующим летом жители увидели возле озера Харку совсем другую картину с более широкими возможностями. ”Цель зоны отдыха — предложить жителям и гостям района возможность проведения активного досуга, спорта и отдыха. Зона отдыха возле озера Харку имеет площадь порядка 33000 квадратных метров”,- объяснил старейшины и добавил что проектное решение о создании зоны отдыха на озере Харку будет готово уже концу этого года.

”Жители смогут использовать созданные места для гриля и домики для гриля абсолютно бесплатно. Однако дрова или угли для гриля нужно будет принести с собой”,- сказал старейшина и попросил гостей использовать места для гриля бережно, чтобы ими смогли воспользоваться все желающие. ”Если увидите случаи вандализма возле мест для гриля, то пожалуйста, незамедлительно сообщите об этом полиции”, — обратился ко всем старейшина.

Рядом с озером Харку запланировано пять мест для гриля вместе с домиками для гриля. Стоимость работ по созданию двух мест для гриля составила 17 630 евро.