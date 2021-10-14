Полиция ужесточит санкции к игнорирующим ограничения предприятиям

"В дальнейшем мы будем больше контролировать те предприятия, относительно которых получили информацию, что в них не проверяют ковид-сертификаты. Есть предприятия, которые образцово проверяют справки, но есть и те, которые делают это для вида или вообще не делают", — сказал заместитель начальника кризисного штаба PPA Таго Трей.

"До сих пор мы надеялись прежде всего на понимание со стороны компаний и ограничивались главным образом предупреждениями, но в дальнейшем будем применять более жесткие санкции. Если мы выявим на предприятии нарушение, но на первый раз зафиксируем его и дадим время на устранение недостатка. Через некоторое время будем проводить повторную проверку, и если нарушение не будет исправлено, то будем возбуждать дело. Производство по делу может закончиться наложением на предприятия штрафа", — описал представитель полиции возможные последствия.

"Мы считаем неправильной ситуацию, когда часть общества предпринимает усилия, чтобы сохранить нормальную жизнь, а в то же время другиа часть перечеркивает эти усилия", — сказал Трей.

Полиция проверяет соблюдение ограничений с 16 августа. За это время возбуждено 19 дел, из которых 16 — по нарушениям карантина и изоляции. Три дело возбуждено в отношении предприятий, которые не соблюдали введенных ограничений.

В случае нарушения противоэпидемических правил юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 13 000 евро.