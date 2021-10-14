Полиция ужесточит санкции к игнорирующим ограничения предприятиям
Помощник руководителя кризисного штаба Департамента полиции и погранохраны Таго Трей сказал, что контроль в первую очередь направлен на предприятия, которые не соблюдают установленные ограничения.
”В будущем мы будем ещё более тщательно проводить контроль на предприятиях, в отношении которых поступает информация об игнорировании требования проверки справок”, — отметил Трей.
По словам Трея, некоторые предприятия образцовым образом проверяют COVID-справки, но есть и такие организации, которые проводят проверки небрежно или не проводят их вовсе.
”Наш фокус будет направлен на предприятия, которые игнорируют ограничения. Такое поведение фактически сводит на нет старания других предприятий, которые серьезно относятся к ситуации и работают над предотвращением распространения вируса”, — сказал Трей.
По словам Трея, полиция до сих пор полагалась на понимающее отношение предпринимателей и ограничивалась предупреждениями, но в будущем при повторном нарушении будет начато делопроизводство.
”Когда мы впервые выявляем нарушение, то фиксируем его и даем время на устранение недостатков. Через некоторое время мы проводим повторную проверку. Если и в следующий раз обнаружим нарушение, то начнем делопроизводство”, — сказал Трей. Во время делопроизводства полиция может наложить на предприятие штраф.
Руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс сказал, что соблюдение установленных правил важно с точки зрения инфекционной безопасности. Важен вклад каждого предприятия.
”Если один ресторан ведет себя законопослушно, а другой — нет, то почему оба предприятия должны страдать от новых ограничений? Наша практика показывает, что даже крупные мероприятия проходят безопасно, если соблюдаются действующие ограничения и обеспечивается инфекционная безопасность участников”, — сказал Вайкнеметс.
Полиция проверяет соблюдение направленных на предотвращение вируса ограничений с 16 августа. За этот период было начато 19 делопроизводств в соответствии с Законом о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними. 16 из них являются делами о проступках в отношении нарушителей требований карантина и изоляции. Против предприятий, не соблюдающих установленные ограничения, возбуждено три дела.
В случае нарушения противоэпидемических правил юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 13 000 евро.