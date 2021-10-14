Таави Аас оценил расходы госбюджета на компенсации повышения платы за электричество

Понятно, что на это потребуются деньги из государственной казны. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас сегодня сообщил, что сейчас трудно говорить о точных суммах, так как имеется много меняющихся факторов. О размере расходов можно говорить только в общих чертах.

По словам министра, первоначальные подсчеты показывают, что если компенсировать домашним потребителям половину сетевой платы за электроэнергию с октября текущего по март следующего года, то на это из госбюджета потребуется почти 38 млн евро. Если компенсировать половину сетевой платы всем потребителям, то денег потребуется почти в два раза больше - 75 млн евро.

"Если говорить о частичной компенсации роста цен домохозяйствам с низкими доходами, то годовые расходы, по предварительным подсчетам, составят 10-15 млн евро", — сказал Аас.

Министр окружающей среды Тынис Мёлдер сообщил сегодня в социальных сетях, что пакет компенсаций для смягчения повышения стоимости электроэнергии составит примерно 100 млн евро.