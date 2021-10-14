ВИДЕО | Каллас: если больницы окажутся переполнены, Танель Кийк готов уйти в оставку

Она отметила, что хотя уровень заболевания в Эстонии примерно такой же, что и в Латвии и в Литве, ситуация с больничным лечение лучше. По словам Каллас, это вызвано более высоким уровнем вакцинации среди пожилого населения в Эстонии, что помогает пока сдерживать нагрузку на больницы.

Тем не менее, по словам Каллас, ситуация у нас по-прежнему очень плохая и без дополнительных шагов улучшения ждать не стоит. ”Мы не можем брать на себя риск, что мы не отреагируем вовремя. Это может стоить кому-то жизни”, — сказала Каллас. Она дала понять, что за то, чтобы больницы не были переполнены, несет ответственность министр здоровья и труда Танель Кийк и что, если этого достичь не удастся, то он готов уйти в отставку.