Новости Эстонии
14.10.2021, 16:10

ВИДЕО | Каллас: если больницы окажутся переполнены, Танель Кийк готов уйти в оставку

 
Премьер-министр Кая Каллас считает, что нынешняя тяжелая ситуация с коронавирусом сама собой не разрешится и необходимо принимать дополнительные меры, хотя, например, министр здоровья и труда Танель Кийк с этим не согласен.

”Нам приходится спорить на эту тему”, — сказала Каллас в интервью Delfi.

Она отметила, что хотя уровень заболевания в Эстонии примерно такой же, что и в Латвии и в Литве, ситуация с больничным лечение лучше. По словам Каллас, это вызвано более высоким уровнем вакцинации среди пожилого населения в Эстонии, что помогает пока сдерживать нагрузку на больницы.

Тем не менее, по словам Каллас, ситуация у нас по-прежнему очень плохая и без дополнительных шагов улучшения ждать не стоит. ”Мы не можем брать на себя риск, что мы не отреагируем вовремя. Это может стоить кому-то жизни”, — сказала Каллас. Она дала понять, что за то, чтобы больницы не были переполнены, несет ответственность министр здоровья и труда Танель Кийк и что, если этого достичь не удастся, то он готов уйти в отставку.