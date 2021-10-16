5 редких снимков старой Нарвы и Ида-Вирумаа(6)
1. Редкое фото нарвского железнодорожного вокзала
Барон Александр фон Штиглиц, ”отец” банковского дела России и владелец суконной мануфактуры в Ивангороде лоббировал свои интересы перед императором, чтобы построить железную дорогу в Нарву для быстрой доставки хлопка. Император пошёл на встречу Штиглицу и в 1870 году была открыта Балтийская железная дорога: Санкт- Петербург, Ораниенбаум, Нарва, Ревель, Балтийский порт. Дорога была суперскоростной, самый быстрый поезд добирался до Нарвы за 4,5 часа (на паровозе!), что было очень удобно для дачников, которые ехали дальше в Гунгербург.
2. Редкая открытка с изображением Тёмного сада в Нарве
Темный сад является старейшим парком Нарвы. Темный сад представляет собой образец садово-парковой архитектуры 19 века. Парк расположен на бастионе Виктория. В Темном саду растут деревья, возраст которых превышает 100 лет. Парк основан мэром Нарвы в конце XIX века и основателем курорта Гунгербург Адольфом Ганом.
3. Очень редкое фото 1890-ых годов
Если вы попадали на пляж в Гунгербурге, то вам сразу бросались в глаза многочисленные полосатые морские купальни, которыми был уставлен пляж: одни лошади только завозили купальни в море, другие уже ехали на берег.
На многих курортах Российской империи купальни просто не прижились, но Гунгербург стал для них раем! В специальных кабинах купальщиков везли в море для купания, кабины были приспособлены и для переодевания. Услуга была платной, поэтому ею пользовались только состоятельные девушки и женщины.
Причиной появления такой услуги было, конечно же, воспитание, которое не позволяло девушкам переодеваться на глазах посторонних. Также считались с религиозными обычаями. Таким образом и возникла необходимость в купальнях.
Этими купальнями владели основатель курорта Адольф Ган и его партнёры, которые не стеснялись зарабатывать на всём чём можно. На пляже так же стояли просто кабинки для купальных принадлежностей, которыми владели жители города. Кабинки закрывались на замок и в них можно было хранить пляжный инвентарь целое лето.
Однажды вышел городской указ, обложить налогом эти кабинки, у кого была одна дверь платил в два раза меньшем, чем у кого была двойная дверь! Что тут началось! Все кабинки в срочном порядке были переделаны на однодверные.
4. Гунгербург, вилла Варгунина
Элемент ограды, которая в конце XIX века окружала виллу владельца Невской писчебумажной фабрики Павла Варгунина. Вилла называлась " Villa Bella Respira" и находилась напротив виллы Адольфа Гана на Морском проспекте. В наши дни данная ограда окружает Парк солнца, так как была перенесена на новое место в связи со строительством дома отдыха "Mereranna".
Photo by Lisa Openko
5. Гунгербург, пароход "Павел"
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