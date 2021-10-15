BBC News
15.10.2021, 12:06

Затопленные шахты Донбасса. Почему региону угрожает экологическая катастрофа?

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Конфликт на востоке Украины разрушил инфраструктуру угольной добычи. Теперь это угрожает экологической катастрофой всему региону. Многие дома в городах и селах Донецкой и Луганской областей уже затапливает, пишет BBC.

Это происходит из-за того, что с большинства шахт перестали откачивать грунтовые воды.

Жители города Селидово остались без питьевой воды: в реку Камышеваху работающие шахты выкачивают воду с целого ряда других объектов, в ней содержатся опасные вещества. А в одной из выработок находятся отходы от проведенного в 1979 году ядерного эксперимента ”Клеваж”.

В сентябре в рамках Трехсторонней контактной группы стороны договорились о начале переговоров об организации визита инспекторов МАГАТЭ.

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