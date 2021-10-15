Затопленные шахты Донбасса. Почему региону угрожает экологическая катастрофа?

Это происходит из-за того, что с большинства шахт перестали откачивать грунтовые воды.

Жители города Селидово остались без питьевой воды: в реку Камышеваху работающие шахты выкачивают воду с целого ряда других объектов, в ней содержатся опасные вещества. А в одной из выработок находятся отходы от проведенного в 1979 году ядерного эксперимента ”Клеваж”.