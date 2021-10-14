14.10.2021, 15:10
ФОТО | В Таллинне появилась новая галерея. Смотрите, кто пришел на открытие Kadrioru Galerii(1)
Foto: Maksim Toome
13 октября по адресу Весивярава, 50 в Таллинне открылась новая галерея Kadrioru Galerii, где представлены работы эстонских художников.
Галерея создана Эстонским союзом художников в сотрудничестве с частным сектором в здании Kadrioru Plaza. На четырех этажах сейчас можно посмотреть картины художницы Лилиан Мосалайнен.
Здание открыто в Пн-Пт 9-19.30 и Сб 9-18.00. Вход бесплатный.
Среди прочих открытие выставки посетили мэр Таллинна Михаил Кылварт, дизайнер Кирилл Сафонов и стилист Светлана Агуреева. Смотрите, кто еще пришел на торжественное открытие.