Государство выделит школам дополнительно 12 млн евро, чтобы восполнить пробелы в образовании из-за дистанта(1)
По словам министра образования и науки Лийны Керсна, школам будет предоставлена единовременная поддержка для помощи ученикам, чей уровень знаний сильно пострадал от дистанционного обучения в условиях коронакризиса. "У каждого ученика должна быть возможность получить дополнительную поддержку для восполнения пробелов в образовании, чтобы он мог продолжить учиться дальше. Чем больше несоответствие между усвоенным и новым материалом, тем сложнее становится изучать новые темы", — пояснила министр.
Дополнительные деньги предназначены для дополнительных вспомогательных услуг по организации обучения на гибкой и ориентированной на ученика основе. "Пробелы в образовании — очень важный вопрос, и его рекомендуют решать в том числе и международные организации. Это то, чем мы сейчас занимаемся", — сказала Керсна.
Дополнительные деньги будут выделяться из расчета на одного учащегося, а точная сумма для каждого учреждения будет определена после 10 ноября, когда в инфосистеме образования Эстонии станет известно количество учащихся на текущий учебный год.
В обязанности заведующих школами и самих школ входит совместная работа по определению фактической потребности в компенсации пробелов в образовании и распределению финансовой поддержки на основе сделанного ранее анализа.
Эти деньги могут быть использованы для усиления существующих мер поддержки по усмотрению школы, например, если есть необходимость в создании небольших учебных групп, проведении дополнительных уроков или повторении более сложных тем.
Исследование Эстонского образовательного форума о весеннем дистанционном обучении в этом году показало, что 27% респондентов было трудно найти мотивацию для обучения дистанционно, а 9% респондентов подтвердили, что их оценки ухудшились и они не смогли освоить темы.
"В ситуации, когда кризис сказывается на успеваемости учеников, каждой школе как никогда необходимо наилучшим образом выполнять свою миссию", — подчеркнула министр Керсна. "Дополнительное финансирование дает возможность учесть потребности каждого ученика, например, организовать обучение в небольших группах, предложить индивидуальные консультации или нанять дополнительных учителей".
Согласно постановлению министра, дополнительное финансирование получат все общеобразовательные школы и профессионально-технические училища.
Весной 2021 года Министерство образования и науки выделило в общей сложности 13,5 млн евро всем муниципальным и частным школам: в том числе 6 млн евро на устранение пробелов в знаниях учащихся и 7,5 млн евро на поддержку учебной мотивации, психического здоровья и развития общих навыков учащихся через с помощью учебных лагерей.
Министерство образования и науки также включило в план курсов повышения квалификации на 2022 год дополнительные курсы в области педагогики для подготовки помощников учителей. Это будет способствовать увеличению количества помощников учителей, которые смогут оказывать дополнительную поддержку ученикам.
Педагогам также предлагается принять участие в еженедельной серии вебинаров Distantsilt targemaks, предоставляющих учителям и руководителям школ практические советы по повышению эффективности преподавания. Например, в осеннем сезоне проводились семинары о пробелах в образовании и инструментах электронного оценивания. Семинары можно посмотреть на YouTube (на эстонском языке), а более подробную информацию (на эстонском языке) можно найти на сайте Департамента по делам образования и молодежи.
Приоритетом Министерства образования и науки на 2021-2024 годы является устранение последствий коронакризиса. Необходимо сосредоточить на этом все имеющиеся ресурсы и создать новые решения для скорейшего преодоления негативных последствий кризиса.