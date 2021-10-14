Государство выделит школам дополнительно 12 млн евро, чтобы восполнить пробелы в образовании из-за дистанта

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, школам будет предоставлена единовременная поддержка для помощи ученикам, чей уровень знаний сильно пострадал от дистанционного обучения в условиях коронакризиса. "У каждого ученика должна быть возможность получить дополнительную поддержку для восполнения пробелов в образовании, чтобы он мог продолжить учиться дальше. Чем больше несоответствие между усвоенным и новым материалом, тем сложнее становится изучать новые темы", — пояснила министр.

Дополнительные деньги предназначены для дополнительных вспомогательных услуг по организации обучения на гибкой и ориентированной на ученика основе. "Пробелы в образовании — очень важный вопрос, и его рекомендуют решать в том числе и международные организации. Это то, чем мы сейчас занимаемся", — сказала Керсна.

Дополнительные деньги будут выделяться из расчета на одного учащегося, а точная сумма для каждого учреждения будет определена после 10 ноября, когда в инфосистеме образования Эстонии станет известно количество учащихся на текущий учебный год.

В обязанности заведующих школами и самих школ входит совместная работа по определению фактической потребности в компенсации пробелов в образовании и распределению финансовой поддержки на основе сделанного ранее анализа.

Эти деньги могут быть использованы для усиления существующих мер поддержки по усмотрению школы, например, если есть необходимость в создании небольших учебных групп, проведении дополнительных уроков или повторении более сложных тем.

Исследование Эстонского образовательного форума о весеннем дистанционном обучении в этом году показало, что 27% респондентов было трудно найти мотивацию для обучения дистанционно, а 9% респондентов подтвердили, что их оценки ухудшились и они не смогли освоить темы.