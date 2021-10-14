ФОТО | В Таллинне продолжается масштабное обновление детских садов(1)
В Таллинне 125 муниципальных детских садов, многие из которых датируются 1950-60 гг. постройки; последним детским садам, построенным во времена Советского Союза, уже более 30 лет.
”Поэтому здания многих детских садов устарели, и мы решили привести их в соответствие с современными нормами, — прокомментировал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Мы последовательно работаем в этом направлении. Важнейшими ключевыми моментами, особенно в нынешнее время, являются вентиляция и энергоэффективность зданий, что во всех старых домах невозможно обеспечить. Но важнее всего то, что в новых или отремонтированных садиках создается уютная, безопасная и поддерживающая детское развитие среда, в которой комфортно как детям, так и персоналу”.
Вице-мэр отметил, что за последние годы в Таллинне построено или реконструировано множество детских садов.
”Начиная с 2015 года и по сегодняшний день капитально отремонтированы десять и построены два новых детских сада, — перечислил Вадим Белобровцев. — В январе этого года открыли новый детский сад ”Накситралли”, в сентябре после капитального ремонта возобновил работу ”Лаагна Руккилилль”, а в октябре — детский сад ”Ярвеотса”. В декабре после ремонта откроются садики Лийвамяэ и Рабарюблик”.
Вице-мэр добавил, что старые здания этих садиков не были снесены — в ходе ремонта их привели в соответствие с современными требованиями. ”Мы ускорили темпы — несмотря на то, что стоимость строительства сильно выросла, и теперь на каждый объект необходимо выделить по 4-5 млн евро вместо прежних 2-3 млн”.
Этой осенью начались или вот-вот стартуют строительные работы в шести детских садах. Здания, расположенные на этих объектах, будут снесены, вместо них построят новые дома.
Белобровцев пояснил, что планировка помещений старых детских садов не соответствует современным нуждам, а государственные нормативы за годы претерпели существенные изменения, из-за чего иногда целесообразнее старые здания снести.
”В ходе перестройки этих домов можно было бы оставить только несущие конструкции, а все остальное пришлось бы снести, — объяснил вице-мэр. — Это очень затратный как по времени, так и по ресурсам процесс плюс анализ показывает, что в некоторых случаях строительство нового здания обойдется дешевле реконструкции старого. Кроме того, при планировании нового здания необходимо предусмотреть все сопутствующие нюансы — от срока эксплуатации дома до его дальнейшего обслуживания и расходов”.
Работы в садиках Винди (Кристийне) и Рыымупеса (Мустамяэ) уже начались, а в ближайшее время приступят к сносу зданий детских садов Асундузе (Ласнамяэ), Келлукесе (Пыхья-Таллинн) и Меривялья (Пирита). В декабре работы начнутся в детском саду Маазикас (Пыхья-Таллинн). Новые здания будут готовы осенью 2022 года.
В этом году был проведен также конкурс поставки по проектированию 23 детских садов — старые дома будут снесены, а на их месте построят современные здания, которые соответствуют всем нынешним требованиям. В семи детских садах — Руккилилле (Хааберсти), Кристийне (Кристийне), Лойтсу (Ласнамяэ), Магдалеэна (Кесклинн), Кикас (Мустамяэ), а также Мяннику и Мяннимудила (Нымме) — проектирование новых домов уже началось. В следующем году планируется приступить к строительству садиков Кристийне, Магдалеэна и Мяннику, а также провести архитектурный конкурс по строительству новых зданий детских садов Пяйкене и Пяэсупеса (Пыхья-Таллинн). Конкурсы госпоставки на проектирование и строительство детских садов организует таллиннский Департамент городского имущества.
Постановлением правительства ЭР в 2011 году были установлены требования здравоохранения в отношении дошкольных детских учреждений; в соответствие с которыми не позднее 1 сентября 2030 года должны быть приведены все детские сады.