ФОТО | В Таллинне продолжается масштабное обновление детских садов

В Таллинне 125 муниципальных детских садов, многие из которых датируются 1950-60 гг. постройки; последним детским садам, построенным во времена Советского Союза, уже более 30 лет.

”Поэтому здания многих детских садов устарели, и мы решили привести их в соответствие с современными нормами, — прокомментировал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Мы последовательно работаем в этом направлении. Важнейшими ключевыми моментами, особенно в нынешнее время, являются вентиляция и энергоэффективность зданий, что во всех старых домах невозможно обеспечить. Но важнее всего то, что в новых или отремонтированных садиках создается уютная, безопасная и поддерживающая детское развитие среда, в которой комфортно как детям, так и персоналу”.

Вице-мэр отметил, что за последние годы в Таллинне построено или реконструировано множество детских садов.

”Начиная с 2015 года и по сегодняшний день капитально отремонтированы десять и построены два новых детских сада, — перечислил Вадим Белобровцев. — В январе этого года открыли новый детский сад ”Накситралли”, в сентябре после капитального ремонта возобновил работу ”Лаагна Руккилилль”, а в октябре — детский сад ”Ярвеотса”. В декабре после ремонта откроются садики Лийвамяэ и Рабарюблик”.

Вице-мэр добавил, что старые здания этих садиков не были снесены — в ходе ремонта их привели в соответствие с современными требованиями. ”Мы ускорили темпы — несмотря на то, что стоимость строительства сильно выросла, и теперь на каждый объект необходимо выделить по 4-5 млн евро вместо прежних 2-3 млн”.

Этой осенью начались или вот-вот стартуют строительные работы в шести детских садах. Здания, расположенные на этих объектах, будут снесены, вместо них построят новые дома.

Белобровцев пояснил, что планировка помещений старых детских садов не соответствует современным нуждам, а государственные нормативы за годы претерпели существенные изменения, из-за чего иногда целесообразнее старые здания снести.