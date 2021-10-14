Экологическая осознанность! Жители Ласнамяэ все активнее сортируют биоотходы

”Большой интерес жителей Ласнамяэ к ящикам для сбора биоотходов отражает рост экологической сознательности людей. Правильная сортировка биоотходов помогает сохранить окружающую среду и способствует тому, чтобы городское пространство оставалось чистым и привлекательным. Благодарю ласнамяэсцев, которые сортируют свой мусор, а также квартирные товарищества, с помощью которых мы гладко выдали людям 14 600 ящиков”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет .

Для получения бесплатного ящика нужно было связаться со своим квартирным товариществом. Если человек этого не сделал, но все же хочет получить ящик, то можно обратиться в управу района Ласнамяэ: svetlana.saikina@tallinnlv.ee. В Письме нужно указать свое имя и адрес, а также договориться о подходящем времени, чтобы забрать ящик в районной управе (ул. Палласти, 54). На каждую квартиру предусмотрен один ящик.