В Пыхья-Таллинне начинается ремонт части улицы Копли

”В ходе ремонта будет обновлено асфальтовое покрытие проезжей части, поменяны люки и обновлена маркировка. По завершению работ будут восстановлены подъезды к недвижимости”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.