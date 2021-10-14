14.10.2021, 15:50
В Пыхья-Таллинне начинается ремонт части улицы Копли
Foto: Helena Pass
В четверг, 14 октября начинается восстановительный ремонт улицы Копли на отрезке от ул. Ситси до ул. Сыле. Работы закончатся в начале ноября.
”В ходе ремонта будет обновлено асфальтовое покрытие проезжей части, поменяны люки и обновлена маркировка. По завершению работ будут восстановлены подъезды к недвижимости”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Просим участников дорожного движения придерживаться временной организации движения и следить за временными знаками.
Строительные работы заказал Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, работы выполняет AS TREF Nord.