Неразбериха в детском саду: мама переплатила 80 евро за второго ребенка

В редакцию RusDelfi обратилась мама из Таллинна. "В сентябре все СМИ и сайт tallinn.ee пестрили информацией о том, что в Таллинне, начиная со второго ребёнка, родители будут освобождены от платы за место в детском саду. По факту получилось, что для освобождения от платы за место необходимо подавать заявление. До родителей никто эту информацию не донес, и многим, как и мне, выставили счёт за двоих детей, а это всё-таки 80 евро сверху. Кто виноват и что теперь делать?" — отправила читательница вопрос на почту rus@delfi.ee.

Комментарий Таллиннского департамента образования:

14 сентября 2021 года вступило в силу изменение постановления Таллиннского городского собрания, согласно которому родитель освобождается от оплаты за место в муниципальном детском саду начиная со второго ребенка, если в садик ходят два и более детей. Тем самым, если в семье детский сад посещает больше одного ребенка, за последующих платить за место не надо и родитель может ходатайствовать об освобождении от оплаты доли родительского участия.

При этом родитель и дети, о которых идет речь, должны проживать в Таллинне по одному и тому же адресу на основании данных регистра народонаселения.

Родитель освобождается от оплаты доли родительского участия с месяца подачи заявления и до конца учебного года. Если родитель подал заявление в октябре, то освобождение он получит также с октября. Исходя из пункта 2 статьи 4 параграфа 4 постановления, задним числом, то есть с сентября, освобождение от оплаты не оформляется.

Просим всех родителей, имеющих право на освобождение от оплаты доли родительского финансирования, подать соответствующее заявление при первой возможности по следующему адресу: info.haridus.ee/lasteaiakoht.

Также можно отправить заявление директору детского сада на бумаге или дигитально подписанным.