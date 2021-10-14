Чемпионат Беларуси: четвёрка лидеров подтверждает свой класс

Футзальная Беларусь приучила болельщиков к тому, что в чемпионате делами заправляет четвёрка сильнейших клубов страны – ВИТЭН, БЧ, ВРЗ и «Столица», а остальным командам весьма сложно соответствовать уровню топ-4. Похоже, что изменений в раскладе сил не стоит ожидать и в этом году. Из упомянутой четверки на старте сезона лишь «Столица» потеряла очки, но сделал это минский клуб в матче против прямого конкурента – календарь столкнул минчан и гомельский ВРЗ в первом же туре. Отметим, что «Столица» изрядно напугала своих болельщиков: начать сезон с поражения 2:8 на своём паркете, ещё и от принципиального соперника – не самая приятная вещь. Впрочем, в следующих турах подопечным Дмитрия Камеко удалось реабилитироваться: поочерёдно были биты ЦКК (5:0) и «Борисов-900» (11:1). Теперь минчанам в ближайшие выходные предстоит испытание посложнее – к ним в гости пожалует «Охрана-Динамо», которое пока также находится в лидирующей группе.

Действующий чемпион оршанский ВИТЭН, как и гродненские БЧ и ВРЗ, одержал три победы в трёх матчах, и если победа над «Динамо БНТУ» (6:2) далась в рабочем режиме, то три очка в игре с «УВД-Динамо» удалось вырвать лишь в самой концовке (3:2), с минимальным счетом завершился и матч с «Минском» (5:4). В следующем туре чемпиону предстоит первый в этом сезоне выезд в Гомель – матч против ВРЗ гарантированно будет гвоздем программы пятого тура. Гомельчане, помимо успешного выезда в Минск на матч со «Столицей», дома победили «УВД-Динамо» (3:2), а также разгромили «Минск» (7:2). Очевидно, что нас ждёт яркая битва за шесть очков, и кто выйдет победителем из этого противостояния предсказать практически невозможно.

Нельзя не отметить результативный старт другого гомельского клуба – БЧ за три матча наколотил в ворота соперников 26 мячей! Жертвами столь высокой результативности стали «Охрана-Динамо» (5:2), «Дорожник» (9:4) и «Лида» (12:3).

Именно «Лида», наряду с брестским «Первым регионом», вернувшимся в высший дивизион, пока являются худшими командами лиги – команды потерпели по четыре поражения, в большинстве случаев уступая с разгромным счетом.