Бустерные дозы вакцины от COVID-19 можно получить в центрах семейных врачей и пунктах вакцинации по всей Эстонии

Пожилым бустерные дозы предлагаются в первую очередь в центрах семейных врачей. Чтобы записаться на прием, нужно обратиться к своему семейному врачу. Бустерная доза также доступна во всех пунктах вакцинации, где не нужна предварительная регистрация.

В настоящее время в общегосударственной диги-регистратуре записаться на вакцинацию бустерной дозой еще нельзя.

”Исследования показали, что постепенно иммунитет вакцинированных и переболевших ослабевает, и у пожилых людей сильнее и быстрее, чем у лиц моложе 65 лет. Поэтому мы рекомендуем всем пожилым людям в возрасте не менее 65 лет, у которых после окончания первого курса прошло более шести месяцев, получить бустерную дозу вакцины”, — сказала член экспертной комиссии по иммунопрофилактике профессор Ирья Лутсар. ”Судя по нашим собственным данным по Эстонии, мы видим, что эффективность всех вакцин, используемых для предотвращения серьезного течения болезни и смерти, по-прежнему очень высока. Таким образом, более важным, чем получение бустерной дозы, является получение как можно большим количеством людей первой и второй дозы”.

Пожилым бустерные дозы предлагаются в первую очередь в центрах семейных врачей. ”Центры семейных врачей — это часть сети здравоохранения Эстонии с наиболее равномерым охватом, посредством которой мы могли предлагать людям вакцинацию как можно ближе к дому. Чтобы пожилым людям было как можно удобнее получить бустерную дозу, мы также предлагаем ее в первую очередь в центрах семейных врачей”, — сказала вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения Хейди Аласепп.