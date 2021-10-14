Бустерные дозы вакцины от COVID-19 можно получить в центрах семейных врачей и пунктах вакцинации по всей Эстонии(11)
Пожилым бустерные дозы предлагаются в первую очередь в центрах семейных врачей. Чтобы записаться на прием, нужно обратиться к своему семейному врачу. Бустерная доза также доступна во всех пунктах вакцинации, где не нужна предварительная регистрация.
В настоящее время в общегосударственной диги-регистратуре записаться на вакцинацию бустерной дозой еще нельзя.
”Исследования показали, что постепенно иммунитет вакцинированных и переболевших ослабевает, и у пожилых людей сильнее и быстрее, чем у лиц моложе 65 лет. Поэтому мы рекомендуем всем пожилым людям в возрасте не менее 65 лет, у которых после окончания первого курса прошло более шести месяцев, получить бустерную дозу вакцины”, — сказала член экспертной комиссии по иммунопрофилактике профессор Ирья Лутсар. ”Судя по нашим собственным данным по Эстонии, мы видим, что эффективность всех вакцин, используемых для предотвращения серьезного течения болезни и смерти, по-прежнему очень высока. Таким образом, более важным, чем получение бустерной дозы, является получение как можно большим количеством людей первой и второй дозы”.
Пожилым бустерные дозы предлагаются в первую очередь в центрах семейных врачей. ”Центры семейных врачей — это часть сети здравоохранения Эстонии с наиболее равномерым охватом, посредством которой мы могли предлагать людям вакцинацию как можно ближе к дому. Чтобы пожилым людям было как можно удобнее получить бустерную дозу, мы также предлагаем ее в первую очередь в центрах семейных врачей”, — сказала вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения Хейди Аласепп.
По словам главы Общества семейных врачей Ле Валликиви, семейные врачи призывают всех, кто еще не прошел вакцинацию, как можно скорее обратиться в центр семейных врачей. ”Коронавирус можно предотвратить с помощью вакцинации, и практика показывает, что пожилые люди заболевают серьезно”, — сказала доктор Ле Валликиви. ”Я также хотела бы отметить, что вакцина против гриппа для пожилых людей также с этого года бесплатна, и может быть сделана в тот же день, что и вакцина против COVID-19. Если вакцина против COVID-19 еще не была введена, мы рекомендуем вам решить эту проблему за один поход к врачу”.
Вакцинация для работающих с людьми из группы риска:
- Медицинский работник может обратиться за вакцинацией к своему работодателю.
- Вакцинацию школьного персонала организует школьная медсестра, которая вакцинирует сама или направляет в ближайший пункт вакцинации.
- Персонал детских садов, школ по интересам и университетов может получить бустерную дозу в ближайшем пункте вакцинации.
- Работники социальной сферы могут обратиться в районные центры вакцинации. Персонал домов попечения вакцинируется службой медсестринской помощи.
Работающие с людьми из группы риска, кого работодатель направляет в ближайший центр вакцинации, могут записаться на прием по телефону или в диги-регистратуре медицинского учреждения. В настоящее время в общегосударственной диги-регистратуре записаться на вакцинацию бустерной дозой еще нельзя.
У людей в возрасте до 65 лет, прошедших курс вакцинации, нет острой необходимости в бустерных дозах, поскольку для них, как правило, риск тяжелого протекания COVID-19 низкий. По оценке экспертной комиссии по иммунопрофилактике, людям от 18 лет стоит прививаться бустерной дозой не ранее, чем через восемь месяцев после окончания курса первичной вакцинации, с учетом других факторов риска. По доступным в настоящее время данным, бустерная доза не требуется переболевшим COVID-19 и впоследствии привитым одной или двумя дозами, или переболевшим COVID-19 многократно людям.
Независимо от того, какая вакцина вводилась людям ранее, в качестве бустерной дозы используется вакцина Pfizer/BioNTech Comirnaty, одобренная Европейским агентством лекарственных средств. Побочные эффекты бустерной дозы аналогичны побочным эффектам первой и второй доз вакцины. Чаще всего встречаются реакции в месте инъекции, то есть боль, покраснение, отек. Также могут возникать головные боли, боли в суставах, мышечные боли, лихорадка, озноб, усталость и недомогание. Все они, как правило, легкие и проходящие. Помогают обезболивающие и жаропонижающие — ибупрофен и парацетамол. По нынешним данным, частота побочных реакций после бустерной дозы несколько выше, чем после второй дозы.
В настоящее время в общегосударственной диги-регистратуре записаться на вакцинацию бустерной дозой еще нельзя, время можно забронировать по телефону или в диги-регистратуре медицинского учреждения. Также можно обратиться в ближайший пункт вакцинации, где не требуется предварительная регистрация. Информацию о пунктах вакцинации можно найти здесь или по телефону государственной инфолинии 1247.