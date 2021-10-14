14.10.2021, 19:17
КАРТА | На бульваре Сыпрузе проводится реконструкция пешеходной дороги
Foto: Mustamäe linnaosavalitsus
В районе Кристийне, на участке бульвара Сыпрузе между улицами Тихасе и Таммсааре, началась реконструкция пешеходной зоны.
”Когда весной проводили восстановительный ремонт дороги на бульваре Сыпрузе, многие спрашивали, почему не ремонтируют пешеходную дорогу. На сегодняшний день мне приятно сообщить, что работа ведётся и будет обновлено асфальтовое покрытие и благоустроена прилегающая территория”, — пояснил Яанус Рийбе, старейшина района Кристийне.
”Приносим извинения всем участникам дорожного движения за временные неудобства”, — добавил Рийбе.