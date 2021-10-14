КАРТА | На бульваре Сыпрузе проводится реконструкция пешеходной дороги

”Когда весной проводили восстановительный ремонт дороги на бульваре Сыпрузе, многие спрашивали, почему не ремонтируют пешеходную дорогу. На сегодняшний день мне приятно сообщить, что работа ведётся и будет обновлено асфальтовое покрытие и благоустроена прилегающая территория”, — пояснил Яанус Рийбе, старейшина района Кристийне.