14.10.2021, 13:32
Встреча Кариса с президентом Финляндии тоже отменяется из-за коронавируса(7)
Foto: Kiur Kaasik
Запланированный на сегодня визит президента Алара Кариса в Финляндию отменяется из-за того, что президенту Финляндии Саули Нийнистё пришлось уйти в самоизоляцию.
Вчера Нийнистё контактировал на международном форуме памяти жертвам Холокоста в Мальмё с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, у которого вчера вечером в ходе экспресс-тестирования был диагностирован коронавирус.
Ранее отменилась встреча Кариса и самого Левитса, президенты поговорили по телефону.