Таллинн удостоился титула "Розовый город"

”Это признание свидетельствует о том, что город поддерживает проекты, направленные на профилактику заболевания и повышение осведомленности о раке молочной железы. Таллинн оказал кампании информационную поддержку, а подсвеченные в розовых тонах площадь Вабадузе и Таллиннское певческое поле позволили обратить внимание на проблему рака молочной железы, вызвав у горожан сильные эмоции, — отметил председатель MTÜ Elu Nimel Рейо Вилипуу. — В этот раз в ходе кампании в розовый цвет окрасилось и колесо обозрения Skywheel of Tallinn. Все эти объекты нашли отражение в социальных сетях и стали поводом для позитивных дискуссий”.

”Прежде всего мы хотели бы выразить сердечное признание всем тем, кто вносит вклад в повышение осведомленности о профилактике рака груди, в том числе путем пропаганды здорового образа жизни и повседневной физической активности, — отметила Бешкина. — К сожалению, рак груди — самое распространенное злокачественное новообразование среди женщин в Эстонии, ежегодно диагностируется почти 800 новых случаев. Самое меньшее, что может сделать каждый из нас — обратить внимание на это серьезное заболевание и подчеркнуть важность раннего выявления рака груди. Несмотря на то, что заболевание не всегда легко обнаружить, это возможно. А главное, сегодня маммография доступна в Эстонии всем женщинам, в том числе и тем, у кого нет медицинской страховки. Дам разного возраста также ежегодно приглашают на скрининговое обследование. Пожалуйста, пройдите обследование при первой же возможности, потому что рак груди на ранней стадии поддается лечению”.