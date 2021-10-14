Таллинн удостоился титула "Розовый город"
”Это признание свидетельствует о том, что город поддерживает проекты, направленные на профилактику заболевания и повышение осведомленности о раке молочной железы. Таллинн оказал кампании информационную поддержку, а подсвеченные в розовых тонах площадь Вабадузе и Таллиннское певческое поле позволили обратить внимание на проблему рака молочной железы, вызвав у горожан сильные эмоции, — отметил председатель MTÜ Elu Nimel Рейо Вилипуу. — В этот раз в ходе кампании в розовый цвет окрасилось и колесо обозрения Skywheel of Tallinn. Все эти объекты нашли отражение в социальных сетях и стали поводом для позитивных дискуссий”.
Вице-мэр Бетина Бешкина поблагодарила за признание и титул, переданный городу Таллинну.
”Прежде всего мы хотели бы выразить сердечное признание всем тем, кто вносит вклад в повышение осведомленности о профилактике рака груди, в том числе путем пропаганды здорового образа жизни и повседневной физической активности, — отметила Бешкина. — К сожалению, рак груди — самое распространенное злокачественное новообразование среди женщин в Эстонии, ежегодно диагностируется почти 800 новых случаев. Самое меньшее, что может сделать каждый из нас — обратить внимание на это серьезное заболевание и подчеркнуть важность раннего выявления рака груди. Несмотря на то, что заболевание не всегда легко обнаружить, это возможно. А главное, сегодня маммография доступна в Эстонии всем женщинам, в том числе и тем, у кого нет медицинской страховки. Дам разного возраста также ежегодно приглашают на скрининговое обследование. Пожалуйста, пройдите обследование при первой же возможности, потому что рак груди на ранней стадии поддается лечению”.
Освещение проблематики рака молочной железы помогает победить страх и способствует выявлению заболевания на ранних стадиях. В течение жизни раком молочной железы заболевает каждая восьмая женщина.