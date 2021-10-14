Защитника сборной Франции приговорили к шести месяцам тюрьмы за то, что он провел отпуск со своей женой

25-летний французский защитник ”Баварии” Люка Эрнандес может оказаться в тюрьме. Верховный суд Мадрида вынес решение о заключении французского футболиста под стражу на 6 месяцев за нарушение запрета приближаться к Амелии де ла Оса Льоренте на 500 метров. Этот запрет был наложен в октябре 2017 года, когда спортсмен выступал за мадридский ”Атлетико” и избил свою подругу.

После этого пара помирилась и в том же 2017-м состоялась их свадьба. Однако запрет остался в силе и суд установил, что летом этого года Люка и Амелия провели вместе отпуск. За это Эрнандеса теперь и хотят отправить за решетку.

Еще одно судебное заседание назначено на 19 октября, на нем игроку будет определено место отбывания наказания. Адвокаты Люки подали апелляцию.