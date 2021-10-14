Коронавирус набирает обороты: в Эстонии объявлен красный уровень риска — самый высокий

Очень высокий уровень риска означает, что коронавирус распространяется в обществе в виде единичных случаев установленного происхождения, однако сохраняется риск более широкого распространения. Цель — предотвратить распространение вируса и сохранять бдительность, чтобы избежать введения ограничений.

При красном уровне риска за последние 7 дней в среднем ежедневно заражается 1000 людей и больше.

Что касается среднего числа госпитализированных больных за последние семь дней, то оно сейчас составляет 42, что отвечает оранжевому, высокому уровню риска.

Уровень риска распространения коронавируса может быть низким, средним, высоким и очень высоким. Уровень риска пересматривается правительством еженедельно, и в соответствии с ним обновляется состояние индикаторов. Помимо индикаторов, информацию о распространении коронавируса дают также мониторинговые исследования. При составлении своих прогнозов научный совет учитывает долю населения с активной иммунной защитой. При принятии решений необходимо учитывать также социально-экономическую ситуацию.