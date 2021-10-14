Футбол
14.10.2021, 12:46

У футболиста сборной Уэльса, приезжавшего в Эстонию, диагностировали рак

 
Ats Kuldkepp
David Brooks.
David Brooks.
Foto: Zuma Press/Scanpix
Дэвид Брукс покинул расположение сборной Уэльса, которая на прошлой неделе готовилась к отборочным матчам чемпионата мира по футболу против Чехии и Эстонии. Причина - решение медицинской команды сборной.

24-летний полузащитник сборной Уэльса и ”Борнмута” из английского чемпионшипа (второй по силе дивизион страны - прим. RusDelfi) Дэвид Брукс сообщил на своей странице в Twitter, что у него диагностировали онкологическое заболевание.

”Мне очень сложно писать это сообщение. У меня обнаружили вторую стадию лимфомы Ходжкина, я начну курс лечения на следующей неделе. Несмотря на то, что этот диагноз стал шоком для меня и моей семьи, прогноз положительный и я уверен, что смогу полностью восстановиться и вернуться в игру как можно скорее”, — написал Брукс.

С 2017 года Брукс вызывается в сборную Уэльса. В его активе 21 матч за национальную команду, два гола и один результативный пас. Он ездил вместе со сборной на Евро-2020. В составе сборной Уэльса провел 21 матч и забил два мяча.

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