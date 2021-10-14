"Нужно снизить скорость до 30 км/ч — это улучшит жизнь всех горожан". Разный взгляд кандидатов на организацию автомобильного движения

Нужно строить отдельную инфраструктуру для всех, сказал Кальюлайд. "Это надо было начинать не этим летом, а 4-5 лет назад. Сейчас сделали эти красные полоски, а в конечном итоге уволили высокопоставленного чиновника, который отвечал за этот проект, так как они сделаны очень плохо. В некоторых местах они решают проблему, но во многих местах создают опасную ситуацию. Иногда у пешеходов нет вариантов, кроме как зайти на велодорогу. А там велосипеды ездят очень быстро. За полгода было 124 аварий с электросамокатами и 129 людей пострадали. Это только официальная статистика", — добавил он.

Кандидат от социал-демократов Раймонд Кальюлайд ссылается на рост количества велосипедов, курьеров, электросамокатов. "Исследование, которое я заказал, показывает, что 53% таллиннцев чувствуют себя на тротуарах в опасности. Особенно волнуются родители с маленькими детьми — если э-самокат столкнется с ребенком, будут трагические последствия".

"Самый просто способ, чтобы улучшить жизнь горожан — снизить скорость в городе до 30 км/ч. Это значит, что движение будет плавным, нужно меньше тормозить. Плюс будет меньше ДТП со смертельным исходом", — заключила Измайлова.

"Если посмотреть на городской бюджет, то мы много денег тратим на развитие всяких дорог. Их все больше и больше, они все шире и шире. Значит — машин все больше и больше. Мы забираем среду от пешеходов. Построили велодорожки — так город забрал пространство не у машин, а у пешеходов. В будущем надо следить за тем, чтобы такие тенденции не продолжались!" — призвала она.

"Я слушаю разговоры про подземные туннели для машин, про воздушные трамваи — это мысли из космоса. Мы живем в Таллинне , город уже построен. Мы сейчас можем сделать какие-то изменения, чтобы в будущем воздух был чище, а город зеленее. Нам нужно уменьшить количество машин в городе. Сейчас у нас на 1000 человек больше автомобилей, чем в Хельсинки. Цифра все время растет", — заявила председатель "Зеленых Эстонии" Зулейха Измайлова в эфире передачи "Кто Кого".

"Я должен сказать, что я страстный автомобилист уже почти 50 лет, — признался член EKRE Март Хельме. — Когда я еду из Рокка-аль-Маре в центр города — я считаю, сколько я вижу там велосипедистов — всего пару человек в день. Сколько машин — сотни. Нельзя решать проблему велосипедистов за счет автомобилистов. Это не работает. Нужно проектировать городское движение, чтобы все были равны: пешеходы, велосипедисты, автомобилисты, городской транспорт. Это можно решать за счет разных уровней движение — под землей, в воздухе, эстакады, туннели, мосты".

Свену Сестеру из Isamaa часто жалуются жители Пирита, им приходится возить детей в школу или садик в центр города, так как на районе нет свободных мест. "Люди хотят, чтобы детсад и школа были близка к дому", — вспомнил он.

Лидер центристов Михаил Кылварт сразу напомнил, что 30% нагрузки на движение в Таллинн поступает из-за пределов города. "Если бы у нас не было бы соседних волостей, из которых утром приезжают люди на работу, у нас не было бы проблем с движением. Плюс Таллинн — это город международного транзита. Сделать так, как это видят "Зеленые Эстонии" или Социал-демократы — что мы отрежем половину дорог, заберем их у машин и отдадим велосипедистам и пешеходам — так не получится.

Я понимаю, что здесь все эксперты в вопросах автомобильного движения, но по поводу безопасности свою оценку дала дорожная полиция — да, они отметили, что новые велодорожки — это неидеальное решение, но оно хорошее. Они дали 7 баллов из 10. Я сам не считаю, что это хорошее решение, но нужно было с чего-то начинать.

Можно сколько угодно говорить о том, что э-самокаты — это проблема. Но уважаемые депутаты Рийгикогу помнят, что регулировать вопросы движения можно только на законодательном уровне. Город не может закрыть дороги для самокатов, это могут сделать только в парламенте.

По правилам дорожного движения, велосипедисты сейчас могут ездить и по тротуарам, и по дороге вместе с автомобилями. Именно поэтому мы приняли не совсем удобное для всех решение, но оно дает четко людям понять — здесь ездили бы только велосипедисты, тут ходили бы пешеходы, здесь только машины", — подчеркнул Кылварт.