14.10.2021, 14:54
Лаанет и Лаанеотс: агрессия России растет, ситуация в странах Балтии напряженная(46)
Fotod: Eesti Kaitsevägi / Jaanus Lensment
В следующем году расходы на оборону Эстонии вырастут до рекордных 749,6 млн евро. Для того, чтобы дать более точную оценку агрессивным шагам, предпринятым Владимиром Путиным в непосредственной близости от нас, необходимо посмотреть на экономическую ситуацию в России, пишут в совместном мнении в Eesti Päevaleht генерал в отставке и член парламентской комиссии по обороне Антс Лаанеотс (Партия реформ) и министр обороны Калле Лаанет (Партия реформ).