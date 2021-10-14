Новости Эстонии
14.10.2021, 14:54

Лаанет и Лаанеотс: агрессия России растет, ситуация в странах Балтии напряженная

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Fotod: Eesti Kaitsevägi / Jaanus Lensment
В следующем году расходы на оборону Эстонии вырастут до рекордных 749,6 млн евро. Для того, чтобы дать более точную оценку агрессивным шагам, предпринятым Владимиром Путиным в непосредственной близости от нас, необходимо посмотреть на экономическую ситуацию в России, пишут в совместном мнении в Eesti Päevaleht генерал в отставке и член парламентской комиссии по обороне Антс Лаанеотс (Партия реформ) и министр обороны Калле Лаанет (Партия реформ).

Они отмечают, что ”зацикленное на покорении мира” руководство России по-прежнему не знает, как разрешить кризис. Экономический и социальный хаос усугубляются, общая ситуация в стране ухудшается, хоть и медленно, но неуклонно. Среди жителей страны как анекдоте гуляет ставшая легендарной фраза Дмитрия Медведева: ”Денег нет, но вы держитесь”.

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