Лаанет и Лаанеотс: агрессия России растет, ситуация в странах Балтии напряженная

Они отмечают, что ”зацикленное на покорении мира” руководство России по-прежнему не знает, как разрешить кризис. Экономический и социальный хаос усугубляются, общая ситуация в стране ухудшается, хоть и медленно, но неуклонно. Среди жителей страны как анекдоте гуляет ставшая легендарной фраза Дмитрия Медведева: ”Денег нет, но вы держитесь”.