14.10.2021, 11:11
В Копли произошел несчастный случай во время ремонта судна: один рабочий погиб, второй получил травмы
Foto: Argo Ingver
13 октября в 9:43 произошел несчастный случай на работе на находящейся в Копли территории. Во время работ по обслуживанию корабля один рабочий лишился жизни.
Во время работ металлическая часть мотора упала во внутреннюю часть судна по до сих пор не выявленной причине, задев 53-летнего и 65-летнего работавших там мужчин, сообщает полиция.
Спасатели освободили мужчин из-под металлической конструкции и достали их из трюма. 53-летний мужчина скончался на месте от полученных травм, 65=летнего медики доставили в больницу.
Для выяснения обстоятельств произошедшего было инициировано уголовное производство.