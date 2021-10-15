15.10.2021, 13:11
КАРТА | Самка сокола перелетела из Южной Африки в Финляндию практически по прямой(8)
Фото автора Nigam Machchhar: Pexels
В Facebook появились сообщения о том, что с помощью специального оборудования был отслежен путь самки сокола из Южной Африки в Финляндию. Посмотрите, как безошибочно она проложила маршрут!
"Cамка сокола былa оcнащена cистемой cпутникового слежения в Южной Африке, прежде чем мигрировать в Финляндию.
Hа изображении показаны данные трекера. Всего за 42 дня она пролетела более 10 000 км с невероятной средней скоростью 230 км в день и почти по прямой. Причем, без навигатора!" — удивляется автор поста.