Русский олигарх купил финский остров с помощью "золотого паспорта" Кипра

В 2020 году россиянин с паспортом гражданина Кипра якобы обошел процедуру авторизации, требуемую для такой сделки министерством обороны Финляндии. К тому же после приобретения острова на нем появились обширные жилые помещения и площадка для посадки вертолетов, чего не было в изначальном плане.

Издание отмечает, что у Кесаева под контролем находится около 70% табачного рынка в РФ. К тому же российский олигарх причастен к торговле оружием и якобы имеет связи с преступностью и спецслужбами в России.

Эти связи встревожили Министерство обороны Финляндии, поскольку российский государственный аппарат имеет репутацию использования олигархов в политических и стратегических целях. После покупки в этом районе были построены крупные жилые помещения и площадка для посадки вертолетов, чего не было в первоначальном плане.

Отмечается, что в 2018 году финские власти проверили другие свои острова, которые купил российский олигарх Павел Мельников. После обвинений в отмывании денег россиянин продал острова.

В случае с Кесаевым финские военные снова следят за ситуацией на острове. В Финляндии закон допускает конфискацию имущества, если безопасность страны будет поставлена ​​под угрозу.

Европейская комиссия оказала давление на Мальту и Кипр, чтобы они отменили так называемую схему золотого паспорта.

В ноябре 2020 года Кипр отказался от этой схемы после того, как телеканал Al Jazeera показал документальный фильм, в котором репортеры притворились представителями китайского бизнесмена, желающего получить кипрский паспорт несмотря на наличие судимости.

В прошлом месяце президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала аналогичное предупреждение Мальте, призвав власти прекратить выдачу паспортов на таких условиях как можно скорее.

”Мы не должны забывать, что золотые паспорта потенциально позволяют человеку иметь доступ к 27 странам-членам Европейского Союза”, — сказал фон дер Ляйен.