ТАБЛИЦА и КАРТА | Люди уезжают. Смотрите, как поменялось население вашего города за 20 лет

Например из волости Сетомаа в Вырумаа и Люганузе в Ида-Вирумаа за последние 20 лет уехали 36% жителей. Убавилось население и в некоторых местах Центральной Эстонии.

В первой таблице показаны уезды с приростом населения, расставленные по проценту прироста. Оказывается, Таллинн тут даже не на первом месте!

Во второй таблице указаны уезды, где население сократилось. Первыми идут те, где в процентном соотношении наблюдается самый большой отток населения. Наряду с упомянутыми выше Сетомаа и Люганузе больше всего население сократилось в Локса.