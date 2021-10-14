Президент ФИФА предложил провести чемпионат мира по футболу в Израиле и Палестине

”Почему мы не можем помечтать о чемпионате мира в Израиле и соседних странах? Учитывая подписание ”Соглашений Авраама” (соглашения о полной нормализации двусторонних отношений между ОАЭ и Израилем, заключенные при посредничестве США 13 августа 2020 года), почему бы не провести турнир в Израиле и соседних ближневосточных странах, включая Палестину?” — сказал Инфантино после встречи премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.