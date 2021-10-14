Лутсар: проведение ”коронавирусных вечеринок” в XXI веке неразумно, у нас есть вакцина

”Этот эффект мы каждый день наблюдаем и в Эстонии. Кроме этого, примеры из жизни доказывают, что серьезные побочные эффеты от вакцин крайне редки. Легкие и средние побочные эффекты наблюдаются довольно часто, однако обычно они проходят за несколько дней”, — отмечает эксперт. По словам Лутсар, перенесшие болезнь и вакцинированные люди получают примерно одинаковую защиту, однако точных данных о том, сколько она действует в обеих случаях, нет.

”В то же время необходимо понимать, что пропагандировать заражение коронавирусом неэтично, поскольку мы не знаем, кто переносит его тяжело, а кто легко. Проведение ”коронавирусных вечеринок” (намеренное заражение с целью заболеть и получить иммунитет — прим.ред.) в XXI веке неразумно, [ведь] у нас есть вакцина”, — пишет Лутсар.

”Также имеется достаточно данных о том, что если переболевший человек вакцинируется одной дозой, то иммунитет будет лучше. Но здесь важно упомянуть, что не все страны признают вакцинацию одной дозой после болезни как показатель полной защищенности”, — добавляет вирусолог.