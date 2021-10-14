14.10.2021, 11:10
Овечкин вышел на чистое пятое место по заброшенным шайбам в НХЛ
REUTERS
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на чистое пятое место по заброшенным шайбам в турнире, оформив дубль в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». «Вашингтон» победил со счетом 5:1.
Овечкин является автором 732 голов в НХЛ. По этому показателю сегодня ночью он обошел Марселя Дионна. Лидером по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах является Уэйн Гретцки (894).