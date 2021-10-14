За сутки в Эстонии прибавилось 1060 случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек

По состоянию на утро 14 октября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 263 человека. Всего в больницах 342 зараженных коронавирусом пациента, из которых не вакцинированы 215, или 62,9%, и с завершенным курсом вакцинации 127, или 37,1%, .

За сутки в больницах открыли 55 новых историй болезни. Умерло пять зараженных коронавирусом, все не были вакцинированы: 46-летний мужчина, 56-летний мужчина, 80-летний мужчина, 84-летний мужчина и 93-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 6 919 результатов теста, из которых 1 060 оказались положительными. Из получивших положительный тест 678 не были вакцинированы и 382 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 1 698 доз вакцины, всего введена 1 394 281 доза. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 67,8%.

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