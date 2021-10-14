Проверка попечительских домов выявила серьезные нарушения: в одном учреждении не был вакцинирован ни один работник(3)
В рамках целевой проверки внимание было уделено мероприятиям по предотвращению распространения COVID-19 в попечительских домах: анализу рисков рабочей среды и программе деятельности, выдаче и ношению средств индивидуальной защиты, предупреждающим знакам и инструкциям по обращению с вирусами.
Анализ рисков не был составлен только в 14% проверенных попечительских домов. Однако в ходе проверки выяснилось, что не всегда анализ рисков проводился по всем подразделениям. В четверти анализов рисков не была дана оценка биологических факторов опасности, в т.ч. угрозам, связанным с коронавирусом. В трети проверенных попечительских домов риски хоть и были оценены, однако не была составлена программа деятельности по их снижению.
В программах деятельности в качестве одного из основных пунктов по предотвращению распространения вируса указывалась вакцинация работников. Работодатели предусмотрели необходимость неоднократно убеждать и инструктировать работников, мотивируя их повышением заработной платы и премиями, а также исключить набор невакцинированных работников. В одном из посещенных попечительских домов ни один работник не был вакцинирован, в одном были вакцинированы только 23% работников, в трех — только 40%..
По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, видно, что работодатели в попечительских домах стремятся сделать все для того, чтобы работники вакцинировались сами. ”У нас есть бесплатная и доступная возможность вакцинироваться от очень опасного и непредсказуемого заболевания. Я очень признательна всем работникам попечительских домов, которые вакцинировались, защитив тем самым как самих себя, так и своих подопечных”, — сказала она. ”Вакцинируясь, мы защищаем тех, кто не может сам вакцинироваться по состоянию своего здоровья и очень подвержен заболеваниям. Наша готовность защищать слабых членов демонстрирует нашу силу как единого общества. Здесь каждый должен серьезно посмотреть на себя, и не принимать решение об отказе от вакцинации из эгоистических соображений”, — подчеркнула Марипуу.
Во всех попечительских домах работникам были выданы средства индивидуальной защиты. В то же время не всегда ведется точный учет, позволяющий узнать, у всех ли имеются необходимые средства. Во время проверки маски носились правильно, также в попечительских домах правильно использовались средства индивидуальной защиты при контакте с инфицированными клиентами. Более четко следует обозначать зоны опасности, где использование средств индивидуальной защиты является обязательным.
Инспекция труда рекомендует попечительским домам проанализировать риски для каждого подразделения отдельно, составить программу деятельности по снижению и предотвращению рисков. В попечительских домах очень важно продумать, где и какие средства индивидуальной защиты должны использовать работники, чтобы предотвратить заражение подопечных вирусом. Поэтому важно, чтобы работодатель регулярно проверял, соблюдаются ли в повседневной работе анализ рисков и программа деятельности.
Необходимо также продумать снижение психосоциальных рисков, чтобы сохранить психическое здоровье работников и предотвратить выгорание.
Из 17 учреждений, в которых были выявлены недостатки, восемь устранили их в течение следующих пяти рабочих дней. Остальные девять учреждений должны в течение 3-4 недель выполнить предписания. В попечительских домах, где проблемы не будут устранены в установленные сроки, инспекторы труда проведут повторные проверки.
В ходе целевой проверки были посещены попечительские дома в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Валгамаа, Харьюмаа, Пылваа, Рапламаа, Тартумаа, Пярнумаа, Ляэнемаа, Вильяндимаа и Сааремаа.
Преодоление пандемии — это, прежде всего, результат ответственного управления попечительским учреждением. Государство готово поддержать тех, кто сам проявил активность в этом отношении. Министерство социальных дел будет оказывать финансовую поддержку попечительским учреждениям по мере того, насколько успешно проходит вакцинация их работников и осуществляется вакцинация населения бустерными дозами. Планируется, что каждый полностью вакцинированный работник получит пособие в размере 120 евро, если среди работников учреждения полностью вакцинировано не менее 90 процентов. Общая стоимость этой меры помощи составит 823 728 евро. Принятие ходатайств Министерство социальных дел начнет ориентировочно в декабре. Подача ходатайств, принятие решений о финансировании и выплатах ходатайствующим будут осуществляться в текущем порядке.
Попечительские дома общего профиля также могут обратиться за поддержкой для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, включая улучшение непрерывности работы мест обслуживания, снижение риска возникновения пожаров и повышение безопасности электроснабжения. Сумма поддержки составляет четыре миллиона евро, при этом планируется оказать помощь более 100 попечительским домам. Среда электронной поддержки регистра структурной поддержки открылась для предварительного заполнения ходатайств на получение пособий 08.09.2021. Ходатайства можно начинать подавать с 04.10.2021.