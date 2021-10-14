Проверка попечительских домов выявила серьезные нарушения: в одном учреждении не был вакцинирован ни один работник

В рамках целевой проверки внимание было уделено мероприятиям по предотвращению распространения COVID-19 в попечительских домах: анализу рисков рабочей среды и программе деятельности, выдаче и ношению средств индивидуальной защиты, предупреждающим знакам и инструкциям по обращению с вирусами.

Анализ рисков не был составлен только в 14% проверенных попечительских домов. Однако в ходе проверки выяснилось, что не всегда анализ рисков проводился по всем подразделениям. В четверти анализов рисков не была дана оценка биологических факторов опасности, в т.ч. угрозам, связанным с коронавирусом. В трети проверенных попечительских домов риски хоть и были оценены, однако не была составлена программа деятельности по их снижению.

В программах деятельности в качестве одного из основных пунктов по предотвращению распространения вируса указывалась вакцинация работников. Работодатели предусмотрели необходимость неоднократно убеждать и инструктировать работников, мотивируя их повышением заработной платы и премиями, а также исключить набор невакцинированных работников. В одном из посещенных попечительских домов ни один работник не был вакцинирован, в одном были вакцинированы только 23% работников, в трех — только 40%..