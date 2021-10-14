Сокращение сетевой платы наполовину и пособия малоимущим. Правительство компенсирует цены на электроэнергию
По данным ERR, были согласованы две компенсационные меры. Первая предусматривает сокращение наполовину сетевой платы за электроэнергию с октября текущего по март следующего года.
В рамках второй меры правительство через местные самоуправления выплатит дополнительное пособие для компенсации роста цен на энергоносители домохозяйствам с низкими доходами. Такое пособие смогут получить около 72 000 домохозяйств.
Обсуждение деталей компенсационного пакета в правящей коалиции продолжится в четверг утром.
До принятия окончательного решения правительству также потребуется подтверждение Департамента конкуренции о возможности выплаты таких компенсаций по предложенной схеме.
Правительство также обсуждало снижение ставки налога с оборота на энергоносители, но соглашение по этому вопросу не было достигнуто.