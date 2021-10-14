14.10.2021, 07:31
ФОТО | Первый зарубежный визит на посту президента: Алар Карис прилетел на сине-черно-белом самолете в Ригу(11)
Foto: Kiur Kaasik
Президент Эстонии Алар Карис отправился в свой первый зарубежный визит на новой должности. Карис отправился в Ригу и Хельсинки, чтобы встретиться с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и главой Финляндии Саули Нийнистё.
В Ригу Карис попал на самолете AirBaltic, который специально в честь его первого визита раскрасили в сине-черно-белые цвета - это был сюрприз авиакомпании для нового президента Эстонии.
Карис вернется в Эстонию в четверг вечером.