В Норвегии пять человек погибли при нападении мужчины с луком и стрелами

"К сожалению, мы можем подтвердить, что есть несколько раненых и убитых после случившегося", — приводит оно слова представителя полиции Эйвинда Оса.

Нападавший задержан. По словам Оса, правоохранительные органы полагают, что преступник действовал в одиночку, активные поиски возможных соучастников в настоящий момент не ведутся.

Как сообщила газета Verdens Gang со ссылкой на свои источники, погибли не менее четырех человек.

В то же время представитель местной полиции Эйвинд Ос на пресс-конференции заявил о пятерых жертвах нападения.

"Могу подтвердить, что пять человек погибли, двое пострадали, один из пострадавших — полицейский", — сказал он.

Представитель правоохранительных органов также указал, что версия о теракте не исключается. Он отметил, что нападавший побывал во многих местах города, где совершал атаки.

Злоумышленник задержан. По словам Оса, полиция полагает, что преступник действовал в одиночку. По информации стражей порядка, нападавший использовал лук и стрелы.

#BREAKING: several people have been killed in Kongsberg, Norway in an attack by someone using bow & arrow. Several people were also injured pic.twitter.com/5sh8CSsSrN — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 13, 2021