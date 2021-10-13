В Норвегии пять человек погибли при нападении мужчины с луком и стрелами(66)
"К сожалению, мы можем подтвердить, что есть несколько раненых и убитых после случившегося", — приводит оно слова представителя полиции Эйвинда Оса.
Нападавший задержан. По словам Оса, правоохранительные органы полагают, что преступник действовал в одиночку, активные поиски возможных соучастников в настоящий момент не ведутся.
Как сообщила газета Verdens Gang со ссылкой на свои источники, погибли не менее четырех человек.
В то же время представитель местной полиции Эйвинд Ос на пресс-конференции заявил о пятерых жертвах нападения.
"Могу подтвердить, что пять человек погибли, двое пострадали, один из пострадавших — полицейский", — сказал он.
Представитель правоохранительных органов также указал, что версия о теракте не исключается. Он отметил, что нападавший побывал во многих местах города, где совершал атаки.
Злоумышленник задержан. По словам Оса, полиция полагает, что преступник действовал в одиночку. По информации стражей порядка, нападавший использовал лук и стрелы.