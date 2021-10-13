В нарвских школах произошла вспышка заболеваемости коронавирусом

Руководство Нарвской Солдинаской гимназии, в которой учатся 868 учеников, с понедельника по рекомендации Департамента здоровья вынуждено было отправить на дистанционное обучения все классы с 5-го по 12-й сроком на две недели.

"С каждым днем все тревожнее: увеличивается количество учеников и учителей с положительным результатом теста на COVID-19, и поэтому мы находимся в тесном контакте с Департаментом здоровья. Мы договорились, что если пять человек в классе [болеют], то, скорее всего, мы их переведем на дистанционное обучение. В принципе, мы действуем по схеме Солдинаской гимназии", — прокомментировал директор самой крупной нарвской школы (1000 учеников) — Нарвской Пяхклимяэской гимназии Вячеслав Коновалов.

В среднем в каждой школе вакцинировано чуть более 80% персонала и менее 20% учеников. Раз в неделю невакцинированный персонал проходит тестирование, но как показывает практика, быстрые тесты не всегда способны показать наличие вируса.

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