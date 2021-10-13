13.10.2021, 21:27
ФОТО | Сегодня в Таллинне пассажир пытался пронести в самолет патрон. Легко отделался!
Twitter.com/Politsei
Как сообщил в социальных сетях оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Урмет Тамбре, сегодня в таллиннском аэропорту была пресечена попытка проноса патрона в самолет
"Слишком часто случается, что у направляющегося на посадку в самолет пассажира находят в багаже или в кармане патрон. Такое случилось, к сожалению, и сегодня.
Патрон передали нам, и на сей раз пассажир сел в самолет, но будет должен прийти после поездки дать объяснения", — рассказал полицейский.
"Перед аэропортом проверьте и еще раз проверьте", — посоветовал Тамбре.