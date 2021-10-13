Американские ученые назвали группу людей, которой не следует принимать аспирин

Врачи обновили рекомендации, и теперь не советуют принимать аспирин людям, старше 60 лет, у которых не было инцидентов проявления сердечно-сосудистых заболеваний или инсультов.

Несмотря на то, что лекарство снижает риски образования тромбов, предположительный ущерб пищеварительной системе для таких людей превышает преимущества принятия препарата. Специалисты также сообщили, что для людей в возрасте от 40 до 50 лет, принимающих аспирин с целью снижения риска тромбообразования, лекарство безвредно.

Тем не менее, как сообщает канал, перед началом или окончанием приема как аспирина, так и любого медицинского препарата, необходимо предварительно консультироваться с лечащим врачом, пишет gazeta.ru.