ВЫБОРЫ-2021 | За три дня уже проголосовали свыше 15% избирателей

Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 16 октября. Завтра с 12:00 до 20:00 также можно будет проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна . В каждом центре открыт по крайней мере один участок, где могут проголосовать все избиратели, вне зависимости от адреса места жительства согласно регистру народонаселения.

С пятницы по воскресенье на неделе выборов открыты все 448 избирательных участков по всей Эстонии. В этот период избиратель может проголосовать на любом избирательном участке в своем городе или волости. В Таллинне можно голосовать на любом избирательном участке в своем районе. Исключение составляет волость Пейпсияэре в Тартуском уезде, в которой сформировано четыре избирательных округа. Здесь избиратель может проголосовать в своем избирательном округе.