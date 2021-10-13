Ратас: центристы не поддерживают идею о том, что невакцинированные должны возвращать деньги за лечение

Лидер центристов Юри Ратас сказал Delfi, что не поддерживает идею о том, что нужно у невакцинированных ковид-пациентов требовать возврата денег, потраченных на их личение. Он отметил, что это и общая позиция партии.

Ну а как партия относится к идее отодвигать в конец очереди сроки планового лечения невакцинированных? "Не идет и речи", — ответил Ратас.

"13-я зарплата привитым работникам домов по уходу, создание фонда для покрытия побочного ущерба от вакцин", — перечислил Ратас обсуждаемые темы. "Эти меры нужно ввести в срочном порядке".

Правительство обсудит дополнительные ограничения для невакцинированных людей на своем заседании в четверг.

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) во вторник заявила, что она поддерживает дополнительные ограничения невакцинированных от коронавируса людей, включая возврат денег и сдвиг сроков их хирургических операций.

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